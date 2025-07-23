Renault’dan elektrikli atak: Satışların yüzde 59’u elektrikli araç

Renault Grubu, 2024 yılının ilk yarısında araç satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artırarak toplamda 1,17 milyon adede ulaştı. Bu artışın temel kaynağı, grubun ana markası Renault’nun binek otomobil segmentindeki yüzde 12’lik büyüme oldu. Renault markası, bu dönemde 642.652 adet binek araç satışı gerçekleştirdi.

Grubun yayımladığı verilere göre, hafif ticari araçlar tarafında ise ters yönde bir eğilim dikkat çekti. Hafif ticari satışlar yüzde 23 oranında gerileyerek 165.761 adede düştü. Dacia ve Alpine gibi diğer alt markalar da bu süreçte satış kaybı yaşadı.

Renault Grubu, yılın ilk yarısında küresel otomotiv pazarındaki durgunluk, artan rekabet ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle finansal hedeflerini aşağı yönlü revize etmiş ve bu süreçte finans direktörü Duncan Minto’yu geçici CEO olarak atamıştı.

Avrupa otomotiv pazarında binek araç satışlarının genel olarak yüzde 1 oranında gerilediği dönemde Renault Grubu dikkat çeken bir başarıya imza attı. Grup, Avrupa’daki satışlarını yüzde 5,4 artırarak 708.106 araca ulaştırdı. Bu başarıda Sandero ve Clio modelleri, kıtanın en çok satan araçları arasında yer alarak başrolü üstlendi.

Elektrikli araç dönüşümünü sürdüren Renault, satışlarının yüzde 59’unun elektrikli modellerden oluştuğunu duyurdu. Yılın ikinci yarısında ise bu alandaki etkinliğini artırmayı hedefliyor. Grubun planları arasında, 25.000 euro fiyat etiketiyle Renault 5 E-Tech modelinin pazara sunulması ve Renault 4 E-Tech’in Avrupa ticari lansmanı da yer alıyor.

Renault Grubu, binek araç segmentindeki güçlü performansıyla ve elektrikli model portföyünü genişleterek pazardaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.