Rezervlere ‘Suudi’ dopingi

Toplam üç bankacının TCMB bilanço verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, net uluslararası rezervler geçen hafta yaklaşık 6 milyar dolar artışla 25 milyar dolar oldu.

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'nun, 5 milyar dolar tutarındaki mevduatı geçen hafta Pazartesi günü itibarıyla TCMB hesaplarına girmişti.

TCMB verilerine göre altın ve brüt döviz rezervinden oluşan toplam rezervler, deprem öncesi 3 Şubat itibarıyla bulunduğu 129.63 milyar dolar seviyesinden 10 Mart itibarıyla 120 milyar dolara inmişti. Toplam 5 haftada yaşanan 9.6 milyar dolarlık düşüşün ardından geçen hafta rezervler depremden sonra ilk kez gerilemiş oldu.

Resmi veriler bu hafta Perşembe günü saat 14.30'da açıklanacak. Dolar/TL 19 civarında seyrederken, TL depremden bugüne geçen 1.5 ayda dolar karşısında %1 değer kaybetti.