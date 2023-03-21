Rezervlere ‘Suudi’ dopingi
Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri Suudi Arabistan mevduatının da desteğiyle geçen hafta 6.5 milyar dolar artışla 126.5 milyar dolar oldu.
Toplam üç bankacının TCMB bilanço verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, net uluslararası rezervler geçen hafta yaklaşık 6 milyar dolar artışla 25 milyar dolar oldu.
Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'nun, 5 milyar dolar tutarındaki mevduatı geçen hafta Pazartesi günü itibarıyla TCMB hesaplarına girmişti.
TCMB verilerine göre altın ve brüt döviz rezervinden oluşan toplam rezervler, deprem öncesi 3 Şubat itibarıyla bulunduğu 129.63 milyar dolar seviyesinden 10 Mart itibarıyla 120 milyar dolara inmişti. Toplam 5 haftada yaşanan 9.6 milyar dolarlık düşüşün ardından geçen hafta rezervler depremden sonra ilk kez gerilemiş oldu.
Resmi veriler bu hafta Perşembe günü saat 14.30'da açıklanacak. Dolar/TL 19 civarında seyrederken, TL depremden bugüne geçen 1.5 ayda dolar karşısında %1 değer kaybetti.