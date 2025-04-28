Risk iştahı yüksek! Altında düşüş sürüyor: Gram, çeyrek, cumhuriyet altını bugün ne kadar? (28 Nisan altın fiyatları)

Altın piyasalarında 28 Nisan Pazartesi günü itibarıyla düşüş eğilimi dikkat çekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde Çin'e yönelik tarifelerde gevşemeye gidileceğini açıklaması ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın görevde kalacağını duyurması, küresel piyasalarda risk iştahının artmasına neden oldu. Bu gelişmeler, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların altına olan talebini sınırlayarak fiyatların geri çekilmesine yol açtı.

Yatırımcılar, özellikle altın fiyatlarındaki düşüşün devam edip etmeyeceğini ve yeni haftada nasıl bir yön izleneceğini merak ediyor.

Güncel altın fiyatlarından haberdar olmak isteyen vatandaşlar Google ve benzeri arama motorları üzerinden "Gram altın kaç TL?", "Altın fiyatlarında son durum ne?", "Altın fiyatları bugün ne kadar?" gibi soruları aratıyor.

28 Nisan Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum

Gram altın, sabah saatleri itibarıyla yüzde -0.7'lik bir primle alışta 4.070,37, satışta 4.070,84 seviyesinde.

Ons altın ise yeni haftaya 3268,10 dolara kadar gerileyerek başladı ve şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,8 kayıpla 3292,45 dolar seviyesinde.

Analistler ons altın için bugün destek seviyesi olarak 3220 doları işaret ediyorlar. Buranın üzerinde kalındıkça yeninen 3334 doların üzerine bir toparlanma olabileceği belirtiliyor.

Aynı saatlerde diğer altın türlerinde de aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor:

Çeyrek Altın: Alış 6.481,05 TL – Satış 6.623,60 TL

Yarım Altın: Alış 12.935,55 TL – Satış 13.261,21 TL

Tam Altın: Alış 26.747 TL – Satış 26.958 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 25.905,82 TL – Satış 26.394,69 TL

Altın fiyatlarındaki düşüş trendi üzerine yorum yapan Saxo Capital Markets Pte'den stratejist Charu Chanana, "Beyaz Saray'ın daha uzlaşmacı bir tonda konuşması ve yatırımcıların bunu tarife savaşlarının ilk patlak verdiği zamana kıyasla daha az rüzgar olarak yorumlamasıyla gergin bir sakinlik hissi geri geldi. Yine de şüphecilik için bolca yer var. Birden fazla anlaşmanın haftalar içinde tamamlanabileceği fikri aşırı iyimser görünüyor ve herhangi bir gecikme volatiliteyi hızla yeniden devreye sokabilir" dedi.