Rus bankaların kârı azaldı

25 Ocak 2018

Rusya Merkez Bankası, 2016'da 930 milyar ruble olan Rus bankalarının net kârının geçen yıl 790 milyar rubleye (yaklaşık 14,1 milyar dolar) gerilediğini açıkladı.

Geçen yıl 420 kredi kuruluşunun 1,6 trilyon ruble kâr elde ettiği, 140 kredi kuruluşunun ise 772 milyar ruble zarar açıkladığı kaydedilen açıklamada, bankacılık sektöründeki aktiflerin 2017'de yüzde 9, ekonomiye sağlanan kredi miktarının da yüzde 6,2 arttığı bildirildi.

Kaynak: AA