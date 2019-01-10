Rusya, 100 milyar dolarlık rezervi, yuan, yen ve euro'ya çevirdi
100 milyar dolarlık rezervini Çin yuanına, Japon yenine ve euro'ya dönüştüren Rusya Merkez Bankası, doların Rus dış rezervlerindeki payını tarihin en düşük seviyesine indirdi. Çin, Rusya-Çin ticaret hacminin 100 milyar doları aştığını duyurdu.
Rusya, ABD'nin yaptırım politikası nedeniyle ekonominin dolara bağımlılığını azaltmak için çabalarını sürdürürken, Rusya Merkez Bankası'ndan çalışmaların meyve verdiğini gösteren önemli bir açıklama geldi.
Sputnik'te yer alan haberde, Rusya Merkez Bankası'nın yayınladığı son çeyrek dönem raporuna göre banka, 100 milyar dolarlık rezervini çeşitli para birimlerine çevirerek Mart-Haziran 2018 döneminde doların Rus dış rezervlerindeki payını 43.7'den 21.9'a düşürdü.
Dolar rezervinden aktarılan fonlarla euro rezervi yüzde 32, yuan rezervi yüzde 14.7, pound rezervi yüzde 6.3, yen rezervi yüzde 4.5, Kanada doları yüzde 2.3 ve Avustralya doları yüzde 1 artırıldı.