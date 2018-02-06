Rusya, kripto para için offshore şirket kurulmasına izin verecek

06 Şubat 2018

Rusya Maliye Bakanlığı, "Russky ve Oktyabrsky adalarında düzenli kripto para ticareti yapacak deniz aşırı (offshore) şirketlerin kurulmasına ilişkin düzenlemeleri yürürlüğe koymak" için hazırlık yapıyor.

Rusya Maliye Bakanı Yardımcısı Alexei Moiseev konuyla alakalı yaptığı açıklamasında, Rusya’nın batısındaki Kaliningrad Oblastı’nda bir nehir adası olan Oktyabrsky ile Japonya’nın pasifik kıyılarından Vladivostok kentinin bir parçası olan Russky adalarının, kripto para ticareti yapacak denizaşırı şirketlerin kurulması için düşünüldüğünü belirtti. Moiseev, bunun için "Rusya Uzak Doğu Bölgesi Kalkınma Bakanlığı ile görüşüldüğünü ifade etti.

Maliye Bakanlığı ve Rusya Merkez Bankası, kripto para birimlerini ruble ve diğer varlıkların ticaretinde kullanılması konusunda ortak bir noktada anlaşamazken, Rusya İnternet Gelişim Danışmanı Herman Klimenko, "Maliye Bakanlığı'nın kripto para ticareti için Rusya'da deniz aşırı şirketler kurması fikrini" eleştirdi.

Klimenko teknik açıdan kripto para ticaretinin nerede yapıldığının önemsiz olduğunu söylerken, "Deniz aşırı şirketlerinin kripto para ticareti gerçekleştirmesi, kripto para madenciliğini belirli bir bölgede yasallaştırmakla aynı şeydir. Bunun belirli bölgelerde veya belirli ekipmanlarla yasal olarak yapıldığı ispatlanamaz" dedi.

Kaynak: DHA