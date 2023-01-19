Rusya Merkez Bankası yuan swap enstrümanını devreye alıyor

Yapılan yazılı açıklamada, bankalara ruble karşılığı yuan temin etmek için bugün itibarıyla yeni bir swap enstrümanının devreye alacağı duyuruldu.Rusya ile Çin arasındaki ticaretin artan bir şekilde ulusal para birimleriyle yapıldığına işaret edilen açıklamada, yuan ile ruble arasındaki swap dönüşümlerinin de mali piyasalarda giderek önem kazandığı belirtildi. Yeni yuan swap enstrümanıyla piyasadaki dalgalanmaların sınırlandırılacak. Rusya Maliye Bakanlığı geçen ay Ulusal Refah Fonu’nda yuanın azami pay sınırını yüzde 30’dan yüzde 60'a, altının azami pay sınırını ise yüzde 20’den 40’a yükseltmişti.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) iki gün süren para politikası toplantısının kararları açıklandı. BoJ, ultra gevşek para politikasında bir değişikliğe gitmezken, getiri eğrisi hedef aralığını da artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde korudu.

Söz konusu kararı oy birliğiyle alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini bildirdi.

Banka ayrıca, getiri eğrisi hedef aralığını da değiştirmeyerek artı/ eksi yüzde 0,5 düzeyinde korudu.