Altın fiyatları haftaya sert bir düşüşle başladı. Altın fiyatlarındaki son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar Google ve benzeri arama motorları üzerinden "Gram altın kaç TL?", "Altın fiyatları ne kadar?", "Çeyrek altın ne kadar oldu?", "Altın fiyatları neden düşüyor?", "Altındaki düşüş devam edecek mi?" gibi sorgulamalar yapıyor.

12 Mayıs güncel altın fiyatları

12 Mayıs 2025 sabahı itibarıyla ons altın, geçen haftaya göre yüzde 1,3’e yaklaşan düşüşle 3.280 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta 3.325 dolardan kapanış yapan ons altın, gün içinde 3.258 dolar seviyesini de test etti.

Yurtiçinde ise spot piyasada gram altın yüzde 1,38 değer kaybederek 4.086 TL’ye kadar geriledi.

Çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altında ise son durum şöyle:

Çeyrek altın: Alış - 6.802 TL / Satış - 6.867 TL

Yarım altın: Alış - 13.580 TL / Satış - 13.732 TL

Tam altın: Alış - 26.868 TL / Satış - 27.399 TL

Cumhuriyet altını: Alış - 27.860 TL / Satış - 28.281 TL

Altın fiyatları neden düşüyor?

Altın fiyatlarındaki düşüşte, küresel ölçekte artan iyimserlik etkili oldu. Hafta sonu yapılan ABD-Çin ticaret müzakerelerinden olumlu sinyaller gelirken, Rusya-Ukrayna savaşında da ateşkes ihtimali son dönemin en güçlü seviyesine ulaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğrudan müzakerelerin 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da yeniden başlamasını önerdi. Ukrayna lideri Vladimir Zelenski de ateşkes için Türkiye’de hazır olduklarını açıkladı. Bu gelişmeler, jeopolitik risklerin azalabileceği yönündeki beklentileri güçlendirerek, altına olan “güvenli liman” talebini zayıflattı.

Öte yandan, ABD ile Çin arasında Cenevre’de yapılan üst düzey tarife müzakereleri de piyasalar tarafından yakından takip edildi. ABD Hazine Bakanı Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı Hi Lifing, görüşmelerde önemli ilerlemeler sağlandığını duyurdu.

Ons altın için destek seviyesi 3.200 dolar

Analistler, jeopolitik risk iştahındaki gerilemenin sürmesi halinde, altın fiyatlarının baskı altında kalmaya devam edebileceğine dikkat çekiyor. Teknik olarak 3.200 dolar seviyesi, ons altın için kritik destek olarak öne çıkıyor.

ABD enflasyon verileri belirleyici olacak

Bu hafta altın piyasasını etkilemesi beklenen bir diğer önemli gelişme ise ABD’den gelecek enflasyon verileri olacak. Özellikle salı günü açıklanacak Nisan Ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Fed’in para politikası açısından da yakından izlenecek. Ayrıca perşembe günü Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve perakende satış verileri de piyasalara yön verebilir.