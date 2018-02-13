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Sberbank: DenizBank için çok iyi bir teklif aldık

DenizBank'ın satışı ile ilgili açıklamalarda bulunan Sberbank CEO'su Herman Gref, çok iyi bir teklif aldıklarını söyledi.

Sberbank: DenizBank için çok iyi bir teklif aldık
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Yaptırım ve rekabet nedeniyle Türkiye'de iş yapmanın zorlaştığını belirten Sberbank CEO'su Herman Gref, DenizBank için çok iyi bir teklif aldıklarını açıkladı.

Yönetim kurulu toplantısından sonra konuşan Gref, DenizBank satış görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

Gref, 2017 yılında yurt dışı birimlerden 40 milyar ruble gelir elde edildiğini belirtti.

Körfez'den teklifler var

DenizBank Ocak ayının sonunda olası satış ile ilgili bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada Sberbank'ın DenizBank'taki hisselerinin Emirates NBD Bank PJSC tarafından satın alınması seçeneğini de içerecek şekilde, DenizBank A.Ş. ile ilgili olarak Emirates NBD ile stratejik görüşmelere başladığı belirtilmişti.

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