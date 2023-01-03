SDT’nin halka arzına 20,5 kat talep geldi

Halka arza filtrelenmemiş 902.098 yatırımcı başvurusu gerçekleşirken, filtrelenmiş yatırımcı sayısı 838.560 olup, talep toplama yöntemiyle halka arz katılımcı sayısında rekor kırıldı.

Halka arzda hisse payına fiyat 32 TL olarak belirlendi. Şirket Çalışanlarına tahsisat tutarının yaklaşık 2,2 katı, Bireysel Yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 11,2 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 36,0 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsisat tutarının 5,8 katı olmak üzere toplamda 20,5 kat filtrelenmemiş talep geldi.

Halka arz edilen şirket paylarının yüzde 1'i şirket çalışanlarına, yüzde 49'u yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı yurt içi kurumsal ve yüzde 10'u yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

"Halka arzdan elde ettiğimiz güçle istikrarlı büyümeye devam edeceğiz"

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Ömer Korkut, kendilerini Türk savunma sanayiinde orta segmentte bir firma olarak konumlandırdıklarını söylerken son 5 yılda yakalanan istikrarlı büyümeyi devam ettirmeyi amaçladıklarını, mevcut faaliyetlerin yürütüldüğü yaklaşık 4.700 metrekare kapalı alan sahip tesislerin sağlanan büyüme nedeniyle kendilerine yetmediğini ve halka arzdan elde edilen kaynakla da yaklaşık 300 milyon TL yatırım bütçeli Ankara HAB'taki 28.000 metrekare kapalı alana sahip olacak yeni tesisi hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.