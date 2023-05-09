“Seçimden sonra yabancı portföy yatırımları artacak”

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Ekonomi ve politika alanında yaşanan tüm belirsizliklere rağmen Türkiye, yabancı yatı­rımcının odağında olmaya devam edi­yor. Doğan Holding CEO’su Çağlar Gö­ğüş, “Türkiye pahalı bir ülke olmasına rağmen hâlâ cazip. Doğru politika iz­lenirse Türkiye’ye yatırım gelecektir. Şu anda da nabız yoklamalar yapılıyor, ne olup bittiği izleniyor” dedi.

Göğüş, yaklaşan seçimler öncesi yabancı ya­tırımcıların ve bankaların Türkiye’ye gelip araştırma yaptıklarını ve piyasa­yı incelediklerini söyledi. Doğru poli­tikalar uygulandığında Türkiye’ye ya­tırım geleceğini belirten Göğüş, seçim­lerden sonra verilecek ilk mesajların kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

Gö­ğüş, “Stratejik yatırımlar hemen o gün gelmiyor ama portföy yatırımlarında hızlı giriş bekliyorum. Yani holding­ler ve bankalar yatırımda ilk hedef ola­cak. Bu, seçimden sonra verilecek ilk mesajlara da bağlı, kapalı olan swap­lar açılacak mı? Bunlar yatırım için belirleyici olacak” dedi.

Geçen yıl Ka­rel firmasını bünyesine katarak elekt­ronik alanında büyüyen Doğan Hol­ding’in CEO’su Çağlar Göğüş, özellik­le elektronikte Türkiye pazarına karşı yatırımcı ilgisine işaret etti. Elektro­nik başta olmak üzere bazı sektörlerde büyük Avrupalı üreticilerin üretimle­rini Çin’den Türkiye’ye kaydırma pla­nı yaptığını söyleyen Göğüş, “Özellikle elektronik sektöründe Türkiye öne çı­kıyor.

Çünkü Tayvan’la Çin’in arası son dönemde gerildi. Bu yüzden de üreti­ciler burada üretmeye çalışıyorlar. Bu durum başka sektörlerde de var. Çünkü politik riski yüksek bir coğrafyaya sırf ucuz diye tek başına bel bağlamak iste­miyorlar. Bu da Türk sanayiine ve insa­nına iş fırsatı oluyor” dedi.

“İş yapmak için dolar kuru en az 22 olmalı”

2023’ün ilk 4 ayının doların baskılan­dığı, TL enflasyonunun yüksek olduğu bir dönem olarak zor geçtiğini söyele­yen Çağlar Göğüş, enflasyon, faiz gibi göstergelerin karlılığı doğrudan olum­suz etkilediğini kaydetti. Göğüş, “Böy­le bir 12 ay daha giderse çok zorlanırız” dedi. Piyasanın iş yapabilmesi için do­ların en az 22 seviyesinde olması gerek­tiğini kaydeden Göğüş, “Çünkü enflas­yon develüasyon farkı şu anda yüzde 15- 20 arasında. Oysa en az 2-3 puan farkla makul bir bantta hareket etmesi lazım. Şu anda bant iyice açıldı” diye konuş­tu.

Dövizin sabit kalmasıyla ithalatın arttığını, bunun da cari açığı büyüttü­ğünü ifade eden Çağlar Göğüş, şunla­rı kaydetti: “Böyle devam etmesi üreti­min düşmesine, dolayısıyla işten çıkar­malara neden olur. Mevcut politikalarla bir yıl devam etmek imkansız. En bü­yük tehlike bu bence.”

Göğüş, dövizdeki artışın da kontrollü olması gerektiğini vurgularak tersi durumun enflasyonu tetiklediğini belirtti. Dünya ekonomi­sine bakıldığında uzun vadeli finans­man sıkıntısı yaşandığını dile getiren Göğüş, şunları söyledi: “Fonlama, hem maliyet hem de bulabilmek anlamın­da gerçekten sıkıntılı. Dünyada da ucuz para bitti. Yatırımlar da ister istemez etkileniyor.”

Özellikle son dönemde Amerika’da yaşanan banka iflaslarına atıfta bulunan Göğüş, “Bir takım öngö­rülemeyen sürprizler çıkabiliyor. Pıt­rak gibi çıkabiliyor. O yüzden 2023 de 2024 de böyle geçer gibi. 2025’ten itiba­ren itibaren tekrar hızlanma olacaktır. Amerika, Avrupa üzerinden daha hızlı toparlayabilir” yorumunu yaptı. Dışarı­da bunlar yaşanırken Türkiye’nin genç ve dinamik yapısının bir avantaj oldu­ğunu vurgulayan Göğüş, “Türkiye’de faiz-kur dengesini sağladığınız zaman daha iyimser yaklaşabiliriz” dedi. Gö­ğüş’e göre, bu bölgelere satış yapan Tür­kiye ABD ve Avrupa’da yaşanan reses­yondan etkilenecek ancak öyle derin bir resesyona girmeyecek.

GES ve yenileme yatırımları yapılacak

Enerji, otomotiv, bankacılık, turizm, haberleşme elektroniği, sigorta ve ambalaj sektörlerinde faaliyet gösteren ve son dönemde 350 milyon dolarlık yatırım yapan Doğan Holding, elektronik ve enerjide büyüyor. Sanayide kar marjlarının düştüğünü, fonlama maliyetlerinin arttığını söyleyen Çağlar Göğüş, bu yılı satın alma yerine mevcut yatırımları büyütme yılı olarak değerlendirdi. Yatırımların daha çok GES ve yenileme gibi enerji odaklı olacağını kaydeden Göğüş, “Bizim için bir şirketten veya sektörden çıkma işi bitti artık alma işine bakacağız. Yatırım yapmaya niyetimiz var "dedi.