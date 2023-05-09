“Seçimden sonra yabancı portföy yatırımları artacak”
Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş, “Türkiye pahalı bir ülke olmasına rağmen hala cazip. Doğru politika izlenirse seçimden sonra Türkiye’ye yatırım gelecektir. Şu anda da nabız yoklamalar yapılıyor, ne olup bittiği izleniyor” dedi.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
Ekonomi ve politika alanında yaşanan tüm belirsizliklere rağmen Türkiye, yabancı yatırımcının odağında olmaya devam ediyor. Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, “Türkiye pahalı bir ülke olmasına rağmen hâlâ cazip. Doğru politika izlenirse Türkiye’ye yatırım gelecektir. Şu anda da nabız yoklamalar yapılıyor, ne olup bittiği izleniyor” dedi.
Göğüş, yaklaşan seçimler öncesi yabancı yatırımcıların ve bankaların Türkiye’ye gelip araştırma yaptıklarını ve piyasayı incelediklerini söyledi. Doğru politikalar uygulandığında Türkiye’ye yatırım geleceğini belirten Göğüş, seçimlerden sonra verilecek ilk mesajların kritik önem taşıdığına dikkat çekti.
Göğüş, “Stratejik yatırımlar hemen o gün gelmiyor ama portföy yatırımlarında hızlı giriş bekliyorum. Yani holdingler ve bankalar yatırımda ilk hedef olacak. Bu, seçimden sonra verilecek ilk mesajlara da bağlı, kapalı olan swaplar açılacak mı? Bunlar yatırım için belirleyici olacak” dedi.
Geçen yıl Karel firmasını bünyesine katarak elektronik alanında büyüyen Doğan Holding’in CEO’su Çağlar Göğüş, özellikle elektronikte Türkiye pazarına karşı yatırımcı ilgisine işaret etti. Elektronik başta olmak üzere bazı sektörlerde büyük Avrupalı üreticilerin üretimlerini Çin’den Türkiye’ye kaydırma planı yaptığını söyleyen Göğüş, “Özellikle elektronik sektöründe Türkiye öne çıkıyor.
Çünkü Tayvan’la Çin’in arası son dönemde gerildi. Bu yüzden de üreticiler burada üretmeye çalışıyorlar. Bu durum başka sektörlerde de var. Çünkü politik riski yüksek bir coğrafyaya sırf ucuz diye tek başına bel bağlamak istemiyorlar. Bu da Türk sanayiine ve insanına iş fırsatı oluyor” dedi.
“İş yapmak için dolar kuru en az 22 olmalı”
2023’ün ilk 4 ayının doların baskılandığı, TL enflasyonunun yüksek olduğu bir dönem olarak zor geçtiğini söyeleyen Çağlar Göğüş, enflasyon, faiz gibi göstergelerin karlılığı doğrudan olumsuz etkilediğini kaydetti. Göğüş, “Böyle bir 12 ay daha giderse çok zorlanırız” dedi. Piyasanın iş yapabilmesi için doların en az 22 seviyesinde olması gerektiğini kaydeden Göğüş, “Çünkü enflasyon develüasyon farkı şu anda yüzde 15- 20 arasında. Oysa en az 2-3 puan farkla makul bir bantta hareket etmesi lazım. Şu anda bant iyice açıldı” diye konuştu.
Dövizin sabit kalmasıyla ithalatın arttığını, bunun da cari açığı büyüttüğünü ifade eden Çağlar Göğüş, şunları kaydetti: “Böyle devam etmesi üretimin düşmesine, dolayısıyla işten çıkarmalara neden olur. Mevcut politikalarla bir yıl devam etmek imkansız. En büyük tehlike bu bence.”
Göğüş, dövizdeki artışın da kontrollü olması gerektiğini vurgularak tersi durumun enflasyonu tetiklediğini belirtti. Dünya ekonomisine bakıldığında uzun vadeli finansman sıkıntısı yaşandığını dile getiren Göğüş, şunları söyledi: “Fonlama, hem maliyet hem de bulabilmek anlamında gerçekten sıkıntılı. Dünyada da ucuz para bitti. Yatırımlar da ister istemez etkileniyor.”
Özellikle son dönemde Amerika’da yaşanan banka iflaslarına atıfta bulunan Göğüş, “Bir takım öngörülemeyen sürprizler çıkabiliyor. Pıtrak gibi çıkabiliyor. O yüzden 2023 de 2024 de böyle geçer gibi. 2025’ten itibaren itibaren tekrar hızlanma olacaktır. Amerika, Avrupa üzerinden daha hızlı toparlayabilir” yorumunu yaptı. Dışarıda bunlar yaşanırken Türkiye’nin genç ve dinamik yapısının bir avantaj olduğunu vurgulayan Göğüş, “Türkiye’de faiz-kur dengesini sağladığınız zaman daha iyimser yaklaşabiliriz” dedi. Göğüş’e göre, bu bölgelere satış yapan Türkiye ABD ve Avrupa’da yaşanan resesyondan etkilenecek ancak öyle derin bir resesyona girmeyecek.
GES ve yenileme yatırımları yapılacak
Enerji, otomotiv, bankacılık, turizm, haberleşme elektroniği, sigorta ve ambalaj sektörlerinde faaliyet gösteren ve son dönemde 350 milyon dolarlık yatırım yapan Doğan Holding, elektronik ve enerjide büyüyor. Sanayide kar marjlarının düştüğünü, fonlama maliyetlerinin arttığını söyleyen Çağlar Göğüş, bu yılı satın alma yerine mevcut yatırımları büyütme yılı olarak değerlendirdi. Yatırımların daha çok GES ve yenileme gibi enerji odaklı olacağını kaydeden Göğüş, “Bizim için bir şirketten veya sektörden çıkma işi bitti artık alma işine bakacağız. Yatırım yapmaya niyetimiz var "dedi.