Şekerbank üreticiyi desteklemeye devam ediyor

“Üreten Anadolu Çiftçi Buluşmaları” projesini başlatarak ağustos ayından bu yana Türkiye’nin dört bir yanındaki 20 binden fazla üreticiye dokunan Banka, 2023 yılında da devam edecek buluşmalarla finansal okuryazarlık düzeyini artırmayı ve kaynakların etkin kullanılarak tarımda geleneksel yöntemlerin yanı sıra dijitalleşmenin de önemi konusunda üreticiyi bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu projeye ilişkin şunları söyledi: “Artan dünya nüfusu ve gıda ürünleri talebiyle birlikte kaynakların etkin kullanımı ve verimlilik gibi kavramlar ön plana çıkmaktadır. Köy ziyaretlerimizde, temelinde tüm dünyada üretenlerin öncelikle kendi kıymetlerini bilmelerini, mümkün olduğunca birlikte hareket etmelerini, kaynakları etkin bir şekilde kullanarak tasarrufun ve doğru planlama yapmalarının önemini anlatmak istiyoruz. Böylelikle de üretimin temeli olan tarım sektörüne katkıda bulunmayı hedefliyoruz.”