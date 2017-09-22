Şekerbank ve Aktifbank'tan borçlanma aracı ihracı

22 Eylül 2017

Aktifbank ve Şekerbank borçlanma aracı ihracı gerçekleştirecek.

Aktifbank, 1.4 milyar lira tutarına kadar yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik olarak ya da tahsisli olarak satılmak üzere TL cinsinden ve 200 milyon TL karşılığı tutara kadar yurt dışında yabancı para cinsinden borçlanma aracı ihraç etme kararı aldı. Banka açıklamayı KAP'a yaptı.

Şekerbank yurt dışında satışı planlanan 300 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu.

Açıklama SPK'nın haftalık bülteninde yer aldı.

Kaynak: Reuters