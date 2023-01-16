Şekerbank’tan kadınlara finansal okuryazarlık eğitimi

Şekerbank Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen eğitime Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren 17 kadın kooperatifi katıldı.

Eğitim kapsamında, ilk bölümde Şekerbank uzmanları, kadın kooperatiflerinin finansman konularında bilinç düzeyini ve finansal verimliliğini artırmak amacıyla eğitim verirken, ikinci bölümde ise FAO uzmanları tarafından kooperatif üyelerine dijitalleşme, marka, tasarım ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında eğitimler verildi.

Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, “Şekerbank olarak 60 üretici kadın kooperatifinin destekçisiyiz. Bugüne kadar yaklaşık 1.500 kadına ‘Finansal Okuryazarlık Eğitimi’ sağladık ve temel finansal konularda bilgi sahibi olmalarına destek verdik. Yürüttüğümüz çalışmalarla, özellikle kadın kooperatiflerinin bağımsız yapılarını güçlendirmeyi amaçlıyoruz.” diye konuştu. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, olarak yürüttükleri çalışmalarda kurumlararası iş birliğinin önemini vurguladı. Selışık “FAO Türkiye olarak kadınların konumunu güçlendirmek için kooperatifleşme modeli üzerinde yoğunlaştık. Hikâyesi olan güçlü markalar ile güçlü kadınlarımızın yarınlara daha umutlu bakacaklarına inanıyorum. FAO Türkiye olarak programlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz’’ dedi.