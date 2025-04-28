Sekiz haftalık çıkış serisi sonlandı: Spot Bitcoin ETF'lerine tarihin en büyük ikinci haftalık girişi

Kripto varlıklara olan kurumsal ilgi, spot ETF ürünleri üzerinden güç kazanmaya devam ediyor. 21-25 Nisan haftasında, spot Bitcoin ETF'leri 3,06 milyar dolarlık net giriş kaydederek tarihinin en yüksek ikinci haftalık giriş performansına imza attı.

Özellikle 25 Nisan günü spot Bitcoin ETF'lerine 380 milyon dolarlık sermaye akışı gerçekleşti. Bu girişlerin en büyüğü 240,15 milyon dolarla BlackRock'ın IBIT kodlu spot Bitcoin ETF'inde görüldü. BlackRock'ın fonu, haftanın genelinde de yatırımcı ilgisinin merkezi olmayı sürdürdü.

Öte yandan spot Ethereum ETF'leri sekiz haftadır süregelen net çıkış serisini kırarak 157 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Ethereum ürünlerinde yaşanan bu toparlanma, yatırımcıların kripto piyasasındaki risk iştahının yeniden güçlendiğine işaret etti.