Sekiz haftalık çıkış serisi sonlandı: Spot Bitcoin ETF'lerine tarihin en büyük ikinci haftalık girişi
21-25 Nisan haftasında spot Bitcoin ETF'leri 3,06 milyar dolarlık net sermaye girişi kaydederek tarihindeki en yüksek ikinci haftalık giriş performansına ulaştı. Spot Ethereum ETF'leri ise sekiz haftalık net çıkış serisini sonlandırarak 157 milyon dolarlık net giriş elde etti. Özellikle 25 Nisan günü, spot Bitcoin ETF'lerine 380 milyon dolar giriş olurken, en büyük katkı 240,15 milyon dolarla BlackRock'ın IBIT fonundan geldi.
Kripto varlıklara olan kurumsal ilgi, spot ETF ürünleri üzerinden güç kazanmaya devam ediyor. 21-25 Nisan haftasında, spot Bitcoin ETF'leri 3,06 milyar dolarlık net giriş kaydederek tarihinin en yüksek ikinci haftalık giriş performansına imza attı.
Özellikle 25 Nisan günü spot Bitcoin ETF'lerine 380 milyon dolarlık sermaye akışı gerçekleşti. Bu girişlerin en büyüğü 240,15 milyon dolarla BlackRock'ın IBIT kodlu spot Bitcoin ETF'inde görüldü. BlackRock'ın fonu, haftanın genelinde de yatırımcı ilgisinin merkezi olmayı sürdürdü.
Öte yandan spot Ethereum ETF'leri sekiz haftadır süregelen net çıkış serisini kırarak 157 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Ethereum ürünlerinde yaşanan bu toparlanma, yatırımcıların kripto piyasasındaki risk iştahının yeniden güçlendiğine işaret etti.