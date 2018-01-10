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Serbest piyasada dolar 3,7730 liradan açıldı

Serbest piyasada dolar 3,7730 liradan, euro 4,5020 liradan güne başladı .

Serbest piyasada dolar 3,7730 liradan açıldı
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İstanbul serbest piyasada dolar 3,7730, euro 4,5020 liradan güne başladı. 

Kapalıçarşı'da 3,7710 liradan alınan dolar, 3,7730 liradan satılıyor. 4,5000 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 4,5020 lira olarak belirlendi. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7610 lira, euronun satış fiyatı ise 4,4870 lira olmuştu. 

Kaynak: AA

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