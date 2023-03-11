Silicon Valley Bank iflas etti: Start-up'lar arasında endişe hakim

Regülatörlerin Silicon Valley Bank'ı Cuma günü kapatmaları ve birçok erken aşamadaki teknoloji şirketinin can damarı olan mevduatların durdurulmasının ardından, Silikon Vadisi'ndeki start-up'lar personellerine ödeme yapmak ve yedek finansman kaynaklarını belirlemek için çabalıyor.

ABD'deki en büyük 16'ncı banka ve Silikon Vadisi ekosisteminin merkezi bir parçası olan SVB, tüm girişim fonu destekli teknoloji girişimlerinin yaklaşık yarısına ve yatırımcılarının çoğuna hizmet veriyordu.

Start-up'lar arasında endişe hakim

Financial Times'ın haberine göre; SVB artık Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun (FDIC) elinde ve bu durum mevduat sahiplerini acil operasyonel sorunlarla uğraşmaya ve nakitlerine haftalarca veya aylarca ulaşamama olasılığı konusunda endişelenmekle karşı karşıya bırakıyor.

Önde gelen start-up hızlandırıcı Y Combinator'ın başkanı Garry Tan Cuma günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "SVB'nin kapanması, start-up'lar için *yok olma düzeyinde bir olaydır* ve start-up'ları ve inovasyonu 10 yıl veya daha fazla geriye götürecektir. Soruna bir çözüm bulamazsak yarının Google'ları ve Facebook'ları olmak üzere tüm küçük start-up'lar söndürülecek" ifadelerini kullandı.

Garry Tan, "SVB ile çalışan YC şirketlerinin %30'u SVB önümüzdeki 30 gün içinde bordro yapamaz" dedi.