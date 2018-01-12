Şimşek: Ceza gelirse Halkbank öder, Hazine borçlanmaz

12 Ocak 2018

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine'nin borçlanmasının Halkbank'a gelebilecek olası bir ceza ile ilgili olmadığını söyledi.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, borçlanmanın Halkbank'a gelebilecek bir ceza için hazırlık olduğu iddialarını yalanlayan Şimşek, yılın ilk çeyreğinde Hazine'nin her zamankinden daha fazla iç borç geri ödemesi olduğunu kaydetti.

Şimşek, "Enflasyonda gelinen nokta, küresel belirsizlikler tüm bunların Hazine'nin borçlanma maliyetlerine orantısız şekilde yansımasını engellemek amacıyla önden biraz yüklemeli bir borçlanma politikası yürüttük. Halkbank'a bir ceza gelirse bunu Halkbank öder. Halkbank için borçlanmayız" dedi.

Şimşek, "Halkbank veya finans sisteminin başka bir bileşeni kararlardan dolayı sıkıntıya düşerse gereken desteği veririz dedim ama maksadım likidite desteği manasındaydı. Dolayısıyla çok yüklü bir ceza gelecek de buna önceden hazırlık, gibi bir düşünce yok. Hazine'nin güçlü nakit tutmasının ne Halkbank ile ne de geçmişte iddia edildiği gibi erken seçimle ilgisi var" şeklinde konuştu.