Şimşek: Otaş'ın borcunun sınıflandırması yanlış

08 Şubat 2018

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türk Telekom'un ana ortağı Otaş'ın bankalara olan kredi borcunun, takipteki kredi olarak sınıflandırılmaması gerektiğini söyledi.

Bloomberg televizyonuna konuşan Şimşek, "Tahsili gecikmiş alacak kategorisine girdiği konusunda şüpheliyim. Burada bir dayanak varlık söz konusu. Sorun önümüzdeki aylarda çözülür" ifadelerini kullandı.

"Merkez, faizleri yüksek tutma konusunda net"

Enflasyona ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şimşek, "Enflasyonu tek hanede tutmak için her şeyi yapacağız" dedi ve ekledi:

"Bu, uygun para politikası ve güçlü mali duruş anlamına geliyor. Kur burada anahtar, kura daha fazla destek olunduğunu düşünüyorum. Merkez Bankasının çift haneli enflasyonda faizleri yüksek tutacağı konusunda net olduğunu düşünüyorum. Fiyat istikrarı ve dezenflasyon sürdürülebilir, yüksek büyüme için anahtar önemde"