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Şimşek: Son bir haftada en çok TL değer kazandı

Başbakan Yardımcısı Şimşek, TL'nin son bir haftada en çok değer kazanan para birimi olduğunu söyledi.

Şimşek: Son bir haftada en çok TL değer kazandı
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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türk Lirasındaki hareketlerle ilgili açıklamada bulundu.

Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Son bir haftada ABD dolarına karşı en çok değer kazanan para birimi TL" dedi.

Şimşek'in paylaştığı endekse göre, TL son bir haftada yüzde 4 değer kazanırken, onu yüzde 1,5 artışla Brezilya Reali takip etti.

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın 7 Haziran'da yaptığı 125 baz puanlık faiz artışı sonrası 4.45 seviyesine çekilmişti. 

Son dakika dolar/TL Mehmet şimşek

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