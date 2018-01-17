Şimşek: Yatırımcıların ilgisi devam ediyor
Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Yatırımcıların ülkemize ilgisi devam ediyor. Küresel fonların ülkemize bakışı olumlu" dedi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yatırımcılar ile bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin devam ettiğini söyledi.
Toplantıya ilişkin Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Şimşek, iki günlük Londra ziyareti sırasında 200'ün üzerinde yatırımcıya Türkiye'nin ekonomik görünümünü, yapısal reform programı ve yatırım fırsatlarını anlatığını belirterek, "Yatırımcıların ülkemize ilgisi devam ediyor. Küresel fonların ülkemize bakışı olumlu. Özetle, verimli bir ziyaret oldu" dedi.