Şimşek'ten 'Londra' paylaşımı
Başbakan Yardımcısı Şimşek, Londra'da gezisi ile ilgili paylaştığı mesajda, Türkiye’nin pozitif ayrışması için yoğun bir çaba içinde olduklarını söyledi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Londra ziyareti ile ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
Sözlerine "Londra’dan merhaba" diye başlayan Şimşek, bugün saat 07.00-22.00 arasında gruplar halinde 90 portföy yöneticisi, banka üst düzey yöneticisi ve analistlerle görüşeceklerini duyurdu.
Şimşek, "Kararlı politika adımlarımız, iyi iletişim ve güçlü uzun vadeli hikayemiz ile Türkiye’nin pozitif ayrışması için yoğun bir çaba içindeyiz" diye konuştu.