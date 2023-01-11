Şirketler için KKM süresi uzatıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre yurt içi yerleşik tüzel kişilerin bankalardaki döviz tevdiat ve katılım fonu hesaplarının TL’ye dönüşümü uygulamasında, hesabın bankada bulunma zamanına yönelik son tarih 30 Eylül 2022’den 31 Aralık 2022’ye uzatıldı.

Buna göre, kapsam dahilindeki tüzel kişilerin 31 Aralık 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında bankalarda bulunan dolar, euro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevrilerek KKM’ye dahil edilebilecek.

KKM’den çıkış arttı

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları gerilemeye devam ediyor. Bankacılık sektörünün kredi hacmi ise, geçen hafta 73 milyar 639 milyon lira artarak 7 trilyon 568 milyar 340 milyon liraya çıktı.