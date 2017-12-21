Şirketlerin 6.8 trilyon $’lık rekor borçlanma çılgınlığı

21 Aralık 2017

Aydın ŞAHİNALP

Önde gelen merkez bankalarının parasal sıkılaşmaya gideceği yeni yıl öncesinde düşük faiz fırsatını kaçırmak istemeyen şirketlerin devasa sendikasyonları ile küresel borçlanma çılgınlığı 2017'de 6.8 trilyon dolarla rekora ulaştı. Borç ihracı işlemlerini yürüten bankaların kasalarına 30 milyar dolar girdi. Bank of America Merrill Lyncy Sermaye Piyasaları Müdürü AJ Murphy, "Borç ihraçları haritanın her yerinde alışılmışın dışındaydı" dedi. Yatırımcı gözüyle güvenin tam olduğu, piyasalara yön veren ve bluechip adıyla bilinen dev şirketlerin borçlanma çılgınlığı 2017'de 6.8 trilyon dolara ulaşarak rekor seviyelere tırmandı. Borç ihracı işlemlerini yürüten Wall Street bankalarının kasaları da tarihi seviyeleri aşan işlem ücretleriyle doldu. Thomson Reuters verilerine göre, JPMorgan ve Citi liderliğindeki bankalar, bu yıl tahvil ücretlerinden 30 milyar dolar kazanarak, kayıtların tutulmaya başlandığı 2000 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördüler. Veri sağlayıcı Dealogic'e göre, AT&T ve Microsoft gibi borç arayan şirketlerin 2017 yılında 6.8 milyar dolarlık borçlanmanın yarısından fazlasının sendikasyon tahvilleri ya da bankalar tarafından organize edilen tahvil satışları yoluyla elde etmesi dikkat çekiyor.

Aynı zamanda Arjantin'den Suudi Arabistan'a kadar gelişmekte olan birçok ülke gelişmiş ekonomilerde neredeyse on yıldır düşük faiz fırsatından yararlandı. Bu da yüksek getiri arayışındaki yatırımcıların paralarını şirket ve gelişen piyasa ülke tahvillerine sürmelerine zorladı. Yatırımcıların karşı karşıya kaldıkları büyük soru ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) parasal sıkılaştırma politikasında ABD Merkez Bankası'na (Fed) katılmasının tahvillerin en yüksek değere ulaşıp ulaşmadığı. Konuya ilişkin Financial Times'a konuşan yatırım şirketi Columbia Threadneedle portföy yöneticisi Gene Tannuzzo, "2017'de, yüksek kaliteli sabit getirilere büyük bir sermaye akışı vardı, bu talep beslemeli bir hikaye. Devlet veya şirket tahvili kanadı yer alıyorsanız ve faiz oranlarının bulundukları seviyelere baktığınızda şimdi borçlanmanız için ideal bir zaman" ifadelerini kullanıyor.

"Daha fazla borç ihracı olacak"

Dealogic tarafından hazırlanan tablolarda Fannie Mae ve Freddie Mac gibi devlet kurumlarının tahvil satışlarını da içeren bu yılın taksiminin 2016 rekorunu aştığı görülüyor. Tarihi 6.8 trilyon dolarlık rakam mortgage ve varlık destekli menkul kıymetlerin yanı sıra ipotekli bonoları içeriyor. Ancak açık artırmayla satılan ABD Hazine ve Birleşik Krallık 10 yıllıkları gibi devlet tahvilleri ve belediye menkul kıymetlerini ise kapsam dışında kalıyor. JPMorgan ve Citi'nin başını çektiği bankaların kasalarına 2017'de tahvil ücretlerinden 30 milyar dolar girdi. Bu rakam kayıtların tutulmaya başladığı 2000 yılından beri en yüksek seviyeye. Bank of America Merrill Lyncy sermaye piyasaları müdürü AJ Murphy, "Borç ihraçları haritanın her yerinde alışılmışın dışındaydı. Latin Amerika iyi bir yıl geçirirken Asya mükemmel bir yıl yaşadı. Yine de, diğer bölgelerden ABD ve Avrupa piyasalarına paranın aktığını görüyoruz" diye konuşuyor. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın küresel satın alma finansman sorumlusu Christina Minnis, "Birleşme ve satın alma birimlerinin hacmi nispeten sağlam olacağına inanıyoruz, daha fazla borç ihracı olacak. Finansal sponsorlar muazzam bir biçimde sermayelerini yükseltti ve kendilerinden emin oldukları ölçüde aktif kalacaklar" diye öngörüde bulunuyor.

CVS-Aetna pazarlığında tarihi tahvil satışı bekleniyor