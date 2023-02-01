Son dakika: Borsa İstanbul devre kesti

Son dakika gelişmesi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 5 düşüşle 4 bin 754 puana kadar geriledi.

Kayıpların yüzde 5'i görmesinin ardından BIST 100 endeksine devre kesici uygulandı.

KAP'a açıklama yapıldı

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, saat 17:14:58 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasasındaki (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

İşlemler Pay Piyasasında saat 18:01'de kapanış seansı ile VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18:08'de yeniden başlatılacağının aktarıldığı çıklamada, BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemlerin bugün yeniden başlatılmayacağı vurgulandı.

Açıklamada, açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacağı kaydedildi.

Devre kesici nedir?

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.​​​

Gözler Fed'in açıklayacağı kararda

Analistler, küresel piyasalarda gözlerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildiğini belirterek, bankanın faiz artışlarına gelecek toplantıdan sonra ara verebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesinin risk iştahını desteklediğini, Borsa İstanbul'un ise negatif ayrıştığını ifade etti.

Fed'in bugünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ADP özel sektör istihdam raporunun takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın direnç, 4.800 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.