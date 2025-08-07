Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde yeniden 11 bin puan sınırı aşıldı.

Borsada pazartesi günü açıklanan enflasyon verilerinin piyasa beklentisinin altında kalması ve faiz indirimi ihtimalinin artmasıyla başlayan yükseliş trendi devam ediyor.

Enflasyon verilerinin ardından 10 bin 750 puan direncini aşan ve yükseliş trendine giren BIST 100 endeksi bugün 11 bin puan eşiğini aştı.

Güne yüzde 0,36 yükselişle 10.940,60 puandan başlayan endeks ilk yarıda 11.027,82 puana kadar çıktı.

Saat 12.38 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 1,04 yükselişle 11.015,12 puandan hareket ediyor.

Endekste rekor seviye ise 2024 Temmuz'da kaydedilen 11 bin 252 puan olarak öne çıkıyor.

Dün günü yüzde 0,47 değer kazanarak 10.901,01 puandan tamamlayan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puan direnç noktaları olarak takip ediliyor.

Olası geri çekilmelerde ise 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğu belirtiliyor.

Bilanço ve faiz indirim patikası takip edilecek

19 Ağustos’a kadar devam edecek bilançoların borsada belirleyici rol oynamaya devam etmesi beklenirken beklenti üstü kârların endeksin yukarı yönlü eğilimine destek vereceği, küresel piyasalardaki olası bozulmaların ise Borsa İstanbul'a sınırlı da olsa etki edebileceği belirtiliyor.

Ancak genel olarak piyasanın seyrinin bilançolar ve Merkez Bankası’nın faiz indirim patikasına göre şekillenmeye devam etmesi bekleniyor.

Yatırımcılar ikinci çeyrek bilançoları, siyasi gelişmeleri ve küresel piyasaları yakından takibe devam ederken öğleden sonra açıklanacak haftalık para ve banka istatistikleri ve bu akşam açıklanacak MSCI endeks değişiklikleri de takip edilecek.