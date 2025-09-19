Son Dakika...YSK'nın CHP kurultay kararı sonrası Borsa İstanbul yükseldi!
CHP'nin kurultay iptaline itirazın reddedilmesinin ardından Borsa İstanbul yükselişe geçti. BIST 100 endeksinde yüzde 2'yi, bankacılık endeksinde yüzde 3'ü aşkın yükseliş yaşandı.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), CHP’nin 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için yapılan başvuruyu reddetmesinin ardından Borsa İstanbul yükselişe geçti.
YSK Başkanı Ahmet Yener'in kurultayın "tam kanunsuzluk" nedeniyle iptaline yönelik talebin reddedildiğini açıkladı.
Alınan kararın ardından CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı, 21 Eylül Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirilecek.
Borsa yükseldi
YSK'nın itirazın reddedildiğini açıklamasının ardından Borsa İstanbul yükselişe geçti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 artışla 11.077,51 puandan başlamıştı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, ilk yarıda yüzde 0,56 artışla 11.110,17 puana yükselmişti.
Kararın ardından BIST 100 endeksinde yüzde 2'yi bankacılık endeksinde yüzde 3'ü aşan yükseliş yaşandı. BIST 100 endeksi kararın ardından 11.297 puana kadar çıkarken, bankacılık endeksi 16.335 puana yükseldi.
BIST 100 endeksi günü yüzde 2,23 değer kazanarak 11.294,48 puandan tamamlarken, bankacılık endeksi ise yüzde 3,11 primle 16.297,92 puandan kapandı.