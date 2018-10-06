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S&P, Fransa'nın kredi notunu teyit etti

S&P'den yapılan açıklamada, Fransa'nın "AA" seviyesindeki kredi notunun ve "durağan" not görünümünün korunduğu bildirildi.

S&P, Fransa'nın kredi notunu teyit etti
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Fransa'nın kredi notunu teyit ettiğini duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada, Fransa'nın "AA" seviyesindeki kredi notunun ve "durağan" not görünümünün korunduğu bildirildi.

Açıklamada, Fransa hükümetinin uyguladığı mali politikaların işe yaradığı vurgulanırken, kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranının S&P'nin tahminlerine kıyasla daha hızlı düştüğü belirtildi.

Fransa ekonomisinin bu sene yüzde 1,6 büyüyeceği ve bu performansı 2020 yılına kadar koruyacağı öngörüsüne de yer verildi.

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