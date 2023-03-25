S&P Global Türkiye için ne karar verecek?

ForeksHaber'in 10 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, S&P Global'in planlanmış değerlendirmesinde bir değişiklik yapmayarak Türkiye'nin "durağan" olan görünümü ile "B" olan kredi notunu sabit tutması bekleniyor.

Ankete katılım sağlayan 10 ekonomistin tamamı S&P Global'in Türkiye'nin kredi notu ve görünümünde değişiklik yapmayacağını öngördü.

Ankete Ahlatcı Yatırım, Alternatifbank, Dinamik Yatırım, InvestAZ, İş Portföy, NCM Investment, Oyak Yatırım, Pariterium Danışmanlık, Spinn Danışmanlık ve Tacirler Yatırım katıldı.

Son değişim 30 Eylül 2022'de

S&P Global, en son 30 Eylül 2022 tarihinde "negatif" olan görünümü "durağan"a, "B+" olan kredi notunu "B"ye çekmişti.

Gözler 31 Mart'ta

S&P Global'in 2023 takviminde 31 Mart 2022 Cuma günü Türkiye ile ilgili bir değerlendirmesi bulunuyor. S&P Global, takvimde yer alan günlerde bir değerlendirme raporu açıklamayabiliyor. Raporun açıklanması durumunda, değerlendirmenin Cuma günü TSİ 23.00'ten sonra gelmesi bekleniyor.