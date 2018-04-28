S&P İtalya'nın kredi notunu teyit etti

28 Nisan 2018

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), İtalya'nın kredi notunu teyit ettiğini duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada, İtalya'nın kredi notunun "BBB" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün ise "durağan" olduğu bildirildi.

Açıklamada, artan özel sektör yatırımlarının ve istihdamın İtalya'da ekonomik iyileşmeyi sürdürdüğü vurgulandı.

İtalya'nın görünümünün durağan olmasıyla ilgili olarak da açıklamada, ekonomik büyümenin güçlü olduğunun altı çizilirken, siyasi belirsizliklere rağmen parasal mekanizmaların gelecek 2 yılda daha fazla iyileşmeye neden olacağı aktarıldı.

Açıklamada, hükümetin ekonomik büyüme olasılıklarını arttıracak yapısal reformlar uygulaması veya kamu borcunu ödemeye başlaması durumlarında ise ülkenin kredi notunun olumlu etkileneceği bilgisine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, İtalya'nın ekonomisinin durgunluk göstermesi, dış performansının bozulması veya cari açık oluşması durumlarında ise ülkenin kredi notunun düşürülebileceği uyarısında da bulunuldu.

S&P, geçen sene yüzde 1,5 oranında büyüme kaydeden İtalya ekonomisinin bu sene yüzde 1,5, gelecek yıl ise yüzde 1,3 oranlarında büyümesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Kaynak: AA