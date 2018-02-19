S&P'den not değişikliği beklenmiyor

19 Şubat 2018

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin kredi notunda ve görünümünde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Foreks'in 13 banka/kurum analisti ile yaptığı anket sonucuna göre, S&P'nin 23 Şubat Cuma günü planlanmış değerlendirmesinde bir değişiklik yapmayarak Türkiye'nin 'BB' olan notunu sabit tutması bekleniyor.

Ankete katılan analistlerin tamamı görünümün de 'Negatif' olarak korunacağı tahmininde bulundu.

Ankete İş Yatırım, Gedik Yatırım, Tacirler Yatırım, Ahlatcı Yatırım, IşıkFX, Alnus Yatırım, QNB Finansbank, Bürümcekçi Araştırma, Abank, Reel Kapital Menkul, İş Portföy, Spinn Danışmanlık ve Yatırım Finansman katıldı.

S&P, 27 Ocak 2017 tarihinde Türkiye'nin 'BB' notunu korurken 'Durağan' olan görünümünü 'Negatif' olarak değiştirmişti. 5 Eylül 2017 ve 24 Kasım 2017 tarihli değerlendirmelerde ise 'BB' not ile 'Negatif' görünüm korunmuştu.