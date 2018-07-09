SPK anketi: Dolarda artış sürecek

09 Temmuz 2018

SPK, Haziran 2018'e ilişkin 'Sermaye Piyasası Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Anket sonuçlarına göre, dolara ilişkin olarak katılımcıların yüzde 43’ü önümüzdeki ay artış bekliyor. Aynı oran önümüzdeki altı aylık dönem için yüzde 54 ve yıllık dönem için yüzde 53 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların BIST 100 beklentisi ise 1 aylık için yüzde 50.4 'aynı kalacak', 6 aylık için yüzde 42.06'sı 'aynı kalacak' ve 1 yıllık için yüzde 56.07 'artacak' şeklinde oluştu.