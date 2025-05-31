Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) bu hafta yayımlanan bülteninde bir şirket ve beş kişi hakkında 16 milyon 337 bin 420 TL idari para cezası verilmesi kararı alındığı bildirildi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul bir şirkete 1 milyon 663 bin 944,89 lira ve 5 kişiye toplamda 14 milyon 673 bin 474,79 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul, halka arz pay değerinin tespiti amacıyla hazırlanan fiyat tespit raporunun ilgili mevzuata aykırı unsurlar içermesi sebebiyle bir şirkete 1 milyon 663 bin 944,89 lira, Seyitler Kimya Sanayi AŞ (SEYKM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda ise 5 kişiye toplamda 14 milyon 673 bin 474,79 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK ayrıca çeşitli ihlaller sebebiyle 2 içerik sağlayıcısı ve 10 kişi hakkında da suç duyurusu yapılmasını kararlaştırırken, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ (BJKAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 3 kişiye 2 yıl süreli işlem yasağı getirdi.

36 internet sitesine erişim engeli kararı

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen ve yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 36 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

SPK, 5 internet sitesine yönelik sosyal medya hesapları ve uygulamalara erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını da kararlaştırdı.