SPK'dan iki forex şirketine para cezası

02 Şubat 2018

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) iki forex şirketine toplam 78 bin lira para cezası kesti.

SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilendirmeye göre, İkon Menkul Değerler A.Ş. ve GCM Menkul Kıymetler A.Ş. hakkında, "Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde, somut ve makul gerekçe olmaksızın yatırımcı kazançlarına bloke konulması" nedeniyle para cezası kesildi. Bu gerekçeden dolayı her iki kurum da 26 bin TL ödeyecek.

Öte yandan GCM Menkul Kıymetler, "Aracı Kurum’un bazı müşterileriyle imzalamış olduğu çerçeve sözleşmelere tek taraflı olağanüstü haklar sağlayan hüküm koyması" nedeniyle 26 bin liralık bir ceza daha ödeyecek.

SPK ayrıca, yurt dışından kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen internet siteleri hakkında da hukuki işlem yapılmasına karar verdi. Bu siteler şöyle:

- turkey-fbs.com

- klasfx11.com

- galafx1.com

- fxgala.com

- admin-markets.com

- fxddtrading.com