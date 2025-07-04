SPK’dan PancakeSwap ve CryptoRadar'a erişim engeli

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), merkeziyetsiz kripto para borsası PancakeSwap ve CyrptoRadar'a erişim engeli getirdi.

Kurulun 2025 yılına ait 28. haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, 46 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmedildi.

Kararın nedeni, izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunulması ve yurt dışında kaldıraçlı işlem yapılması olarak gösterildi.

Bu kapsamda erişim engeli getirilen siteler arasında PancakeSwap ve CryptoRadar da bulunuyor.