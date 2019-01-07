Spor hisselerinde "borç yapılandırma" hareketliliği

07 Ocak 2019

TBB ve TFF Başkanlarının bugün akşam A Spor kanalında yapılandırma ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Saat 15:31 itibarıyla Beşiktaş hisseleri yüzde 4.43, Fenerbahçe 3.69, Galatasaray hisseleri yüzde 5.79 primli hareket ediyor. Trabzonspor hisseleri ise yüzde 2.01 primli.

TRT Spor'da yer alan haberde ağır borç yükü altındaki futbol kulüplerinin durumunu konuşmak için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ve Süper Lig Kulüp Başkanlarının Ziraat Bankası genel müdürlüğünde bir toplantı yaptığı belirtildi.

Haberde, kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılması ve vadelendirilmesinin konuşulduğu toplantıda kulüplere 31 Ocak'a kadar gelir gider bilançolarını hazırlamaları için süre verildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Bilançoları inceleyecek olan TBB ve konsorsiyum ortakları her kulüp için farklı bir plan çıkaracak. Borçların 5 yıla kadar taksitlendirilmesi önerisi de değerlendirelecek. Süre de borca ve bilançolara göre belirlenecek.... TBB çatısı altında tüm borçlar üstlenilecek" denildi.

Sadece dört büyük futbol kulübünün borçlarının 10 milyar lirayı geçtiği belirtiliyor.

GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan, medyada yer aldığı şekliyle Ziraat Bankası'nın kulüplerin borçlarının yapılandırmasına destek sağlaması durumunda bunun futbol kulüplerini olumlu etkileyeceğini belirterek şunları söyledi:

"...Mali analiz açısından futbol kulüplerini olumlu etkiler, ancak borçlar kulüplerin uzerinde kalmaya devam ediyor... Sadecekısa vadeli borçlar uzun vadeli hale gelmiş durumda... Borçlanma maliyetleri, faiz maliyetleri açısından da bir rahatlama söz konusu olacak, çünkü kamu bankasına daha düşük faizle ve daha uzun vadede ödeyecekleri için bir yandan da bir rahatlama durumu söz konusu olacak."

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Kaynak: Reuters