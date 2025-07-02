Standard Chartered Bitcoin'de yeni rekor tahmini: Beklentilerini açıkladı!

Standard Chartered, 2025 yılının ikinci yarısında Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkacağına yönelik güçlü bir beklenti içinde olduğunu açıkladı.

Bankanın döviz stratejisti Geoff Kendrick, "Bu yükselişin ana itici gücü, Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik artan ilgi ve şirketlerin hazine varlıklarında Bitcoin'e daha fazla yer vermesiyle oluşacak sermaye akışları olacak" dedi.

Tahminlerini açıkladı: Yıl sonu için 200 bin dolar beklentisi

Kendrick, ikinci çeyrekte gözlemlenen akışların üçüncü ve dördüncü çeyreklerde daha da ivme kazanmasını bekliyor.

Bu faktörlerin birleşimiyle Standard Chartered, Bitcoin fiyatının üçüncü çeyrekte 135 bin dolara, yıl sonuna kadar ise 200 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Beklentilerde Fed ihtimali de yer alıyor

Analizde belirtilen diğer potansiyel katalizörler arasında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın görev süresinin erken sona ermesi durumunda piyasanın daha hızlı faiz indirimlerini fiyatlayabileceği ihtimali yer alıyor.

Ayrıca, ABD'de stabilcoin'lere yönelik bir yasa tasarısının kabul edilmesinin de Bitcoin için destekleyici bir etki yaratacağı düşünülüyor.

Bitcoin bugün saat 16.40 itibarıyla yüzde 0,68 yükselişle 107 bin 737 dolardan işlem görüyor.