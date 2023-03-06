Suudi Arabistan Kalkınma Fonu ile Merkez Bankası arasında 5 milyar dolarlık anlaşma

Konuya ilişkin Suudi Arabistan ilgililerinden yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El-Suud ve Veliahtı Prens Muhammed bin Salman El-Suud’un kararıyla ilgili adım atıldı.

TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında imzalandı.

Söz konusu mevduat sayesinde çeşitli sektörlerdeki ekonomik sorunların çözümüne katkı sunulmasının hedeflendiği belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"Suudi Arabistan Kalkınma Fonu aracılığıyla gerçekleşen bu mevduat anlaşması, yalnızca Suudi Arabistan Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti ve halkları arasındaki yakın işbirliği ve tarihi bağların kanıtı değil, aynı zamanda Suudi Arabistan Krallığı'nın Türkiye'nin güçlenme çabalarını destekleme taahhüdünün bir göstergesidir."

Açıklamada anlaşmanın "Türkiye'nin ekonomik ve sosyal büyümesini ve sürdürülebilir kalkınmasını destekleme anlamı taşıdığına" da dikkat çekildi.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Bin Abdullah Al-Jadaan Aralık ayında, ülkesinin TCMB'ye 5 milyar dolar tutarında mevduat girişi yapmaya yönelik müzakerelerin son aşamasında olduğunu açıklamıştı.