Suudiler ve Ruslar petrolde koordisnasyonu sürdürecek

03 Temmuz 2018

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih ile Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak'ın petrol piyasasındaki gelişmeleri ele aldıkları ve üreticiler, tüketiciler ve küresel ekonominin çıkarları doğrultusunda yakın koordinasyona devam etme konusunda anlaştıkları belirtildi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Falih dün Novak ile yaptığı konuşmasında mevcut izleme sürecini bu eksende düzenleme gereğini ele aldı ve JTC olarak bilinen ortak bir OPEC ve OPEC dışı komiteyi bakanlık düzeyindeki JMMC paneli tarafından değerlendirilmek üzere uygun bir süreç geliştirmek ve tavsiye etmekle görevlendirme konusunda anlaştılar.

OPEC geçen ay Rusya ve diğer petrol üreticisi müttefikleriyle üretimi artırma konusunda anlaşırken, Suudi Arabistan "ölçülebilir" bir arz artışından söz ederken belirli bir miktar vermedi.

Kaynak: AA