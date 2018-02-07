TAB Gıda, ABD'de halka arzı erteledi

07 Şubat 2018

Türkiye ve Çin'de Burger King restoran zincirlerini işletme hakkına sahip TFI TAB Gıda, ABD'de yapacağı yaklaşık 220 milyon dolar büyüklükteki halka arzı pay piyasalarında görülen aşırı oynaklık nedeniyle erteledi.

ABD borsalarında son günlerdeki sert satışlar, daha önce bu dönemde halka arz yapacağını açıklayan birçok şirketin hisse satışını zorlaştırıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "TFI daha önce açıkladığı halka arz için uygun zamanlamayı piyasa koşullarındaki gelişmelere göre değerlendirmeyi sürdürecek" denildi.

Tab Gıda, halka arz için Kasım 2017'de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvuruda bulunmuş, 22 milyon adet payı hisse başı 9-11 dolardan halka arz edeceğini açıklamıştı.

Türkiye'de Burger King, Popeyes, Sbarro ve Arby's restoranlarının işletmecisi olan TAB Gıda bunun yanı sıra kendisine ait Usta Dönerci restoranlarını işletiyor. Şirketin, Türkiye, Makedonya, Gürcistan ve KKTC'de binin üzerinde restoranı var.

Şirket ayrıca, Çin'de de 2030 yılına kadar Burger King restoranlarını işletme hakkına sahip ve bu ülkede 766 restoranı bulunuyor.

Kaynak: Reuters