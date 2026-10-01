Tahvil faizi 24 yılın zirvesinde: Piyasa yüksek faizi yeni normal olarak tartışıyor

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Küresel tahvil piyasasında satış dalgası yeni bir eşiğe ulaştı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,34'e yükselerek 24 yılın en yüksek seviyesini görürken benzer hareket Avrupa ve Japonya'ya da yayıldı.

Yatırımcıların odağı artık merkez bankalarının bir sonraki faiz kararından daha uzun vadeli bir soruya kayıyor: Enflasyon, yüksek kamu borcu ve dev yatırım ihtiyacının bir araya geldiği yeni dönemde uzun vadeli faizler geçmiş on yıldaki düşük seviyelerine dönebilecek mi?

ABD 10 yıllıkta 2002'den beri en yüksek seviye

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,34'e kadar çıkarak 2002'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Tahvil getirilerindeki yükseliş yalnızca son birkaç günlük hareketten ibaret değil. ABD tahvil piyasası üçüncü çeyrekte 1994'ten bu yana en sert satış dönemlerinden birini yaşadı.

Faizlerdeki yükselişin arkasında enerji maliyetlerinin yeniden artması, enflasyonun kalıcılığına ilişkin endişeler, güçlü ekonomik aktivite ve ABD'nin yüksek bütçe açığı bulunuyor.

Buna bir de yapay zekâ yatırımları eklendi. Veri merkezleri, çip fabrikaları ve enerji altyapısı için gereken yüz milyarlarca dolarlık sermaye talebi ekonomide uzun vadeli finansman ihtiyacını artırıyor.

Bu durum tahvil yatırımcılarının daha yüksek getiri talep etmesine yol açıyor.

Fransa ve İngiltere'de borçlanma maliyeti sıçradı

Tahvil satışları yalnızca ABD ile sınırlı kalmadı. Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'e yaklaşırken ülke tahvil piyasasında 1987'den bu yana en kötü çeyreklerden biri yaşandı. Yüksek bütçe açığı ve siyasi belirsizlik yatırımcıların Fransa'nın borçlanma maliyetlerine daha fazla risk primi eklemesine neden oluyor.

İngiltere'de ise 30 yıllık devlet tahvili faizi yüzde 6'nın üzerine çıkarak 1998'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Uzun vadeli faizlerdeki yükseliş hükümetlerin borç yenileme maliyetini artırırken kamu bütçeleri üzerindeki baskıyı da büyütüyor.

Japonya'da da düşük faiz dönemi geride kalıyor

Yıllarca dünyanın en düşük faizli ekonomilerinden biri olan Japonya'da da tablo değişiyor. Japon devlet tahvili getirileri art arda beş çeyrektir yükseliyor. Bu, mevcut veri serisindeki en uzun yükseliş dönemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Japonya Merkez Bankası'nın para politikasını sıkılaştırması, enflasyonun geçmiş yıllara göre daha yüksek seyretmesi ve devletin büyük borç stoku tahvil piyasasındaki baskıyı artırıyor. Böylece uzun yıllar küresel yatırımcılar için düşük maliyetli finansmanın merkezlerinden biri olan Japonya da yüksek faiz ortamına uyum sağlamak zorunda kalıyor.

Yapay zekâ yatırımları da faizi yukarı itiyor

Tahvil piyasasında yeni dönemin dikkat çekici unsurlarından biri yapay zekâ yatırımlarının yarattığı sermaye ihtiyacı. Teknoloji şirketleri veri merkezleri, enerji altyapısı ve gelişmiş çip üretimi için dev yatırım programları yürütüyor. Bu yatırımların önemli bölümü borçlanma yoluyla finanse edilirken özel sektör ile devletlerin aynı sermaye havuzu için rekabeti artıyor.

Sermaye talebinin yükselmesi, diğer koşullar değişmediğinde borçlanma maliyetlerinin de yukarı gitmesine neden olabiliyor.

Piyasalarda bu nedenle yapay zekâ yatırım patlamasının yalnızca teknoloji hisselerini değil, tahvil faizlerini de etkileyebilecek yapısal bir unsur haline geldiği değerlendiriliyor.

"Yeni normal" tartışması güçleniyor

Tahvil piyasasında asıl tartışma, son yükselişin geçici bir dalga mı yoksa daha kalıcı bir rejim değişikliği mi olduğu konusunda yoğunlaşıyor.

Pandemi öncesindeki uzun dönemde gelişmiş ülkelerde düşük enflasyon, düşük büyüme ve merkez bankalarının büyük tahvil alımları faizleri tarihsel olarak düşük seviyelerde tutmuştu.

Bugün ise tablo farklı.

Kamu harcamaları yüksek, savunma ve enerji yatırımları büyüyor, yapay zekâ altyapısı için dev sermaye gerekiyor ve enflasyon merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde seyrediyor.

Bu şartların devam etmesi halinde yatırımcıların devlet tahvillerini satın almak için geçmişe kıyasla daha yüksek getiri talep etmesi beklenebilir.

Hisse senetleri de baskı altında

Tahvil faizlerindeki yükseliş doğrudan hisse senedi piyasalarını da etkiliyor. ABD ve Avrupa'da uzun vadeli risksiz faiz yükseldikçe şirketlerin gelecekte elde edeceği kazançların bugünkü değeri düşüyor.

Bu baskı özellikle yüksek fiyat/kazanç oranlarıyla işlem gören teknoloji hisselerinde daha belirgin hissedilebiliyor. Avrupa'da STOXX 600 Endeksi tahvil satışlarının hızlandığı seansta yaklaşık yüzde 1,2 gerilerken banka hisselerinde kayıp yüzde 3'e yaklaştı. Yüksek faiz aynı zamanda şirketlerin kredi ve tahvil yoluyla borçlanma maliyetini artırarak yeni yatırımları da zorlaştırıyor.

Kritik eşik artık yüzde 5'in üstü

ABD tahvil faizlerinde yüzde 5 seviyesi son haftalarda önemli bir psikolojik eşik haline geldi. 10 yıllık tahvilin yüzde 5'in üzerinde kalıcı olması konut kredilerinden şirket tahvillerine kadar çok sayıda finansal ürünün maliyetini yukarı taşıyor. Piyasalardaki asıl risk ise faizlerin yalnızca kısa süreli olarak yüzde 5'in üzerine çıkması değil, bu seviyelerin yeni denge noktası haline gelmesi.

Böyle bir senaryoda hükümetlerin faiz giderleri artarken şirketlerin yatırım hesapları, yatırımcıların hisse senetleri için kabul ettiği değerlemeler ve hane halkının kredi maliyetleri yeniden şekillenebilir. Tahvil piyasasında önümüzdeki dönemde izlenecek temel soru da tam olarak bu olacak: Yüzde 5'in üzerindeki uzun vadeli faizler geçici bir piyasa stresi mi, yoksa yeni dönemin kalıcı fiyatı mı?