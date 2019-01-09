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Tahvil ihracı için 3 kuruluşa yetki

Hazine, dolar cinsinden 2029 vadeli tahvilin ihracı için Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verdi.

Tahvil ihracı için 3 kuruluşa yetki
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2029 vadeli tahvilin ihracı için 3 kuruluşa yetki verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2029 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki vermiştir" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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