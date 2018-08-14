Tahvil ve CDS'ler toparlandı
Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri değer kazandı, CDS'leri geriledi.
Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri TL'nin dün tarihi düşük seviyeleri görmesinin ardından bugün verim eğrisi genelinde toparlanırken, Türkiye'nin CDS'leri geriledi.
Türkiye'nin 2038 vadeli eurobond'unun fiyatı Tradeweb verilerine göre 2.2 sent artışla 83.5 sente, 2043 vadeli tahvilin fiyatı 2.2 sent artışla 66.55 sente yükseldi.
Türkiye'nin beş yıllık borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren kredi iflas takası (CDS) primi IHS Markit verilerine göre dünkü kapanışa kıyasla 40 baz puan düşüşle 540 baz puana geriledi.