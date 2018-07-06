ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
26 °C

Takas Odası'nın yerine Takasbank geldi

Bankalararası Takas Odası Merkezi'nin faaliyet izni 2 Temmuz'da sona erdi. Bu tarihten itibaren bankalararası çek takas işlemi Takasbank tarafından yürütülmeye başlandı.

Takas Odası'nın yerine Takasbank geldi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, çeklerin bankalar arasında hesaben ödenmesi işlemini Takasbank'ın yürütmesine karar verilmesinin ardından, Bankalararası Takas Odası Merkezi'nin (BTOM) faaliyet izninin sona erdiği bildirildi.

TCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 9 Haziran'da yürürlüğe giren Çek Takas Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca BTOM'nin tüzel kişiliği 2 Temmuz'da sona erdi.

Bu doğrultuda BTOM'a sistem işleticisi olarak faaliyet göstermek üzere verilen izin de bitti.

TCMB bünyesindeki BTOM tarafından yürütülen çeklerin bankalar arasında hesaben ödenmesi işlemi, Takasbank'a devredilmiş, Takasbank da Çek Takas Sistemini kurarak 2 Temmuz'da faaliyete başlamıştı.

Kaynak: AA

Son dakika takasbank takas odası çek takas

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.