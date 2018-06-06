Tanışma faizi yüzde 15'i aştı, TL mevduat ivmelendi

06 Haziran 2018

ECE CEYHUN

Merkez Bankası’nın faiz artırımının ardından mevduat pazarı da hareketlendi. Küçük yatırımcı için de faiz adım adım yükseldi.

Bankaların hoş geldin faizleri milyoner faizine biraz daha yaklaştı. Piyasada ‘milyoner’ faizi için yüzde 17’lerin telaffuz edildiği konuşuluyor. Bankaların internet şubelerinden ya da yeni müşterileri cezbetmek için uyguladıkları hoş geldin faizlerine bakıldığında ise yüzde 15-16 ile ‘tanışmak’ mümkün. Faizlerdeki bu yükseliş TL mevduatların hareketlenmesine neden oldu. VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, “Konjonktürel şartlar doğrultusunda; geçtiğimiz dönemlerde yabancı para vadeli mevduatlarda belirli bir miktar artış yaşandı” derken QNB Finansbank Bireysel Ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu son günlerde döviz kurlarında yaşanan yüksek hareketliliğin mevduat tarafına da yansıdığını kaydetti.

Enis Kurtoğlu, “Yabancı para döviz cinsleri ile TL mevduat arasında günden güne değişen trendde yüksek oranlı geçişler olduğunu gözlemlemekteyiz. Bunu yanında müşterilerimizin vadeli mevduat tarafında daha kısa vadeli mevduat açma eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu. Çelebi ise yaptığı değerlendirmede, “Ancak son günlerdeki ekonomik gelişmelere bağlı olarak yabancı para vadeli mevduatlardaki artışın durduğunu, TL vadeli mevduatlarda ise tekrar bir ivmelenmenin başladığını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı. Bankaların e-mevduat ya da tanışma faizlerine bakıldığında, Merkez Bankası’nın kurdaki gidişatı terse çevirmek için attığı faiz adımının yansımaları görülüyor. Bankalar cephesinde mevduattaki gelişmeler şöyle:

QNB Finansbank’ta mevduat şimdiden geçen yılı yakaladı

QNB Finansbank’ta dijital kanallar üzerinden açılan Çift Sarılı Hesap ve Kazandıran Günlük Hesap’ta tanışma faizi uygulanıyor. Müşteri tercihine göre TL, dolar ya da euro cinsinden hesap açılışı yapılabiliyor. QNB Finansbank Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu’nun verdiği bilgiye göre Çift Sarılı Hesap açılışlarında 250 bin TL üst limitine kadar uygulanan tanışma faiz oranı Türk Lirası için yüzde 13, dolar için yüzde 3 ve euro için yüzde 1. Bankada, varlık ve özel bankacılık bölümlerinde de Kazandıran Günlük Hesap açılışlarında, herhangi bir üst limit olmaksızın tanışma faiz oranı yüzde 13.5 düzeyinde. Enis Kurtoğlu, geçen yılın tamamında QNB Finansbank’ta toplam bireysel mevduatın yüzde 16 arttığına işaret ederek, “2018 yılbaşından bugüne ise yaklaşık yüzde 15 artış gösterdi” dedi.

ING’de Turuncu Ekstra’ya yüzde 1 ek faiz daha

ING Bank’ta Turuncu ve e-Turuncu hesapların faiz oranları, piyasa şartlarına göre güncelleniyor. ING Bank yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Mevcut haliyle müşterilerimiz ilk kez Turuncu Hesap ürünlerinden birini açtıklarında TL hesapları için yüzde 15.5, dolar hesapları için yüzde 4, euro hesapları için yüzde 1, İngiliz Sterlini için ise yüzde 2 faiz alabiliyor” denildi. Müşterilere yeni sunulan ING Banka Kartı ‘Turuncu Ekstra’ sahipleri ise TL hesaplarına yüzde 1 ek faiz alabiliyorlar. Yalnız bunun için aylık 750 TL’lik harcama veya otomatik ödeme yapmaları gerekiyor.

Şekerbank’ta 100 bin TL’ye kadar olan mevduat

İnternet ve mobil şube müşterilerine özel 100 bin TL’ye kadar olan mevduata yüzde 14 faiz uygulayan Şekerbank Tarım ve Bireysel Bankacılık Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, “Şubelerimizdeki bu ilişki bankacılığı gücünü geliştirmekle birlikte değişen ihtiyaçlara cevap vermek üzere müşterilerimizin tasarruflarını kolayca yönetebilmelerine imkân sağlayan e-mevduatımız da gelişim gösteriyor. Son bir yıllık dönemde müşteri adedinde yüzde 20 mevduat hacminde ise yüzde 37’ye varan bir artış sağlandı” dedi.

Tanışma faizine talep her geçen gün artıyor

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, “e-mevduat ürünümüz VakıfBank ARI Hesabı, diğer ürün ve kampanyalarımıza göre avantajlı tanışma faiz oranlarına sahip. ARI hesabımızda herhangi bir üst limit sınırlamamız yok. Müşterilerimiz diledikleri limitlerde vadeli hesap açabiliyor” dedi.

Çelebi, başta ARI Hesabı olmak üzere, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık, ATM ve Çağrı Merkezi kanallarından açılabilen vadeli mevduat ürünlerinin, VakıfBank’ın toplam vadeli tasarruf mevduatı içindeki payı yüzde 5 ila 7 arasında değiştiği bilgisini de paylaştı. Lütfü Çelebi, büyümenin ivmelenerek sürdüğüne de işaret etti.

DenizBank’ta yüzde 15.50

Diğer bankaların hoş geldin faizlerine bakıldığında DenizBank’ta 1.000 TL ve üzeri tutarda 32-190 gün vadeli TL mevduat hesapları için yüzde 15.50, 1.000 - 250.000 dolar/euro aralığında 32-45 gün vadeli mevduat hesapları için dolarda yüzde 3.80 ve euroda yüzde 1.5 faiz veriliyor. Bankanın son kampanyasında “Şubeye kadar gitmenize gerek kalmadan internet veya mobil bankacılığını kullanarak vadeli hesabınızı hemen açabilirsiniz” deniliyor. Bankanın kampanya detaylarına bakıldığında 10 - 2.500 gr altın aralığında 32-45 gün vadeli mevduat hesapları için yüzde 2.10 faiz oranı geçerli. Kampanyadan yararlanılabilmesi için DenizBank’ta son 1 ay içinde açık TL/USD/ EUR ve altın vadeli mevduat hesabının bulunmaması ve bu kampanyadan son 6 ay içinde faydalanılmamış olması gerekiyor.

Odebank’ta Oksijen Hesap

Odeabank'ın Oksijen Hesap lanse edildiği günden bu yana Hoş Geldin süresi olmadan avantajlı faiz oranı sunduğuna işaret eden Odeabank Genel Müdür Yardımcısı Cem Muratoğlu, "Mevcutta 250.000 TL’ye kadar yüzde 16.25’e varan faiz oranı sunuyoruz. 30 Haziran 2018 tarihine kadar yeni Oksijen Hesap’lı olacak müşterilerimize özel %17,25 faiz oranı sunduğumuz bir kampanyamız bulunuyor. Yeni müşterilerimize Hoş Geldin dediğimiz bu kampanya ile bu faiz oranını 31 Ağustos 2018 tarihine kadar sunacağız" dedi. Muratoğlu, "Geçtiğimiz haftalarda, döviz tarafındaki hareketlilikten ötürü, TL den çok döviz tarafında kalmak isteyen müşterilerin sayısında bir artış oldu. TL ile döviz hesaplar arasında günlük geçişlerin yaşandığını görüyoruz. Son günlerde TL faiz oranlarındaki cazibe, TL cinsi mevduat hacmine olumlu yönde katkıda bulunuyor" diye konuştu.