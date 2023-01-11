Tapu Takas’a dijital giriş

Takasbank tarafından geliştirilen, gayrimenkul alım ve satımında tarafları koruma altına alan ‘Tapu Takas Sistemi’ne şimdi e-Devlet üzerinden de giriş sağlanabilecek. Bugüne kadar internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden gayrimenkul alış ve satış işlemlerinin gerçekleştirildiği Tapu Takas, e-Devlet kapısının da eklenmesiyle birlikte çoklu kanal yapısına geçmiş olacak.

Tapu Takas’a e-Devlet ile giriş imkanı

Tapu Takas, Türkiye’de yerleşik bir bankada hesabı bulunan gerçek, tüzel ve VKN veya yabancı kimlik numarası bulunan yabancı kişiler tarafından kullanılabiliyor. Sistemde çoklu alıcı ve çoklu satıcı seçeneği ile işlemlerin yapılması mümkün. Alıcı ve satıcı tarafların Bankamızda herhangi bir hesap açmasına gerek bulunmuyor. İşlemler sadece Türk Lirası üzerinden gerçekleşiyor ve diğer döviz cinslerinden yapılacak işlemleri kapsamıyor.

Borsa İstanbul’da Takasbank için gong töreni yapıldı. Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, hızla dijitalleşen Türkiye’de bürokrasinin de hizmetlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirmeye başladığını belirterek, Bakanlığın e-Devlet’teki hizmet sayının 305’e çıktığını söyledi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün e-Devlet’teki hizmet sayısının 74 olduğunu aktaran Varank, Genel Müdürlüğün hizmetlerine ilişkin bilgi verdi. Varank, ayrıca e-Devlet üzerinden verilen hizmetlerin içeriğini artırmak amacıyla üç boyutlu kadastro çalışmalarına başlandığını anlattı.

“Üç boyutlu kadastro çalışmaları başladı”

Varank, sözlerine şöyle devam etti: Bu çalışmayla personel ve kullanıcı memnuniyetiyle işlem hızı ve doğruluğu en üst seviyeye çıkarılması planlanmaktadır. Taşınmaz mülkiyetinin güncellenerek korunması ve hizmete sunulması görevini başarıyla yerine getiren, devlet-vatandaş ilişkisinin en yoğun olduğu kurumlardan biri olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz aynı vizyon ile çalışmalarına devam edecektir.”

“Gençler artık dijital platformları çok seviyor”

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da kamu hizmetlerinin dijitalleşme sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2008’de e-Devlet Kapısını açmasıyla başladığını aktardı. Koç, şunları kaydetti:

“e-Devlet Kapısı şu anda 14 yaşında. Ama ilk açıldığından bugüne kadar sürekli gelişen, hizmet sayısı artan bir kapı. Şu anda e-Devlet Kapısı üzerinden 62 milyon kullanıcımıza erişim verebiliyoruz. Bu dünyada örneklerine baktığımız zaman bu kadar fazla kişiye hizmet veren ender, belki de tek e-Devlet Kapısı. Geçen sene 3,5 milyar kez e-Devlet Kapısı’na giriş yapıldı ve 10 milyara yakın işlem yapıldı. Böylece kamu kurumlarına gitmek yerine, 7/24 istedikleri yerden, evlerinden hizmet alma kapasitesini vatandaşlarımıza sunulmuş oldu. Tabii bunun verimlilik artışı yanında ekonomik de çok büyük bir tasarruf boyutu var. Bu bağlamda bugün tapu takası eklediğimiz bu sistemle beraber bu verimliliği artırmış olacağız.”

“Tapu işlemleri güvenli bir şekilde yapılacak”

Takasbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Avşar R. Sungurlu, e-Devlet entegrasyon süreci ile ilgili olarak “2022 yılına kadar Tapu Takas hizmetimiz internet sitesi ve mobil uygulamamız üzerinden ilerlerken 22 Aralık 2022 tarihinden itibaren bu hizmete ulaşmak için, 62 milyona yakın kullanıcısı olan e-Devlet kapısı da eklenerek çok daha geniş kitlelere güvenilir bir erişim kapısı aralanmıştır” dedi. Sungurlu, sözlerine şöyle devam etti: “Tapu takas sayesinde alıcı ve satıcının Takasbank güvencesinde paranın fiziki taşınması esnasında çalınması veya sahte para riski olmadan ve aynı zamanda diğer karşılaşılabilecek olumsuz durumları bertaraf ederek, Tapu Müdürlüğünde güvenli bir şekilde işlemlerin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Tapu Takas hizmetimizin e-Devlet üzerinden başlaması için Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile görüşmelerimiz 2021'den beri başlamıştır. Bu zamana kadar geçen sürede gerekli gerekli sistem geliştirmeleri tamamlanmış ve e-Devlet aracılığıyla tapu takas hizmetimizi devreye almış bulunuyoruz.”

Tapu Takas’ın taraflara sağladığı avantajlar