Tarife gerilimi Bitcoin'i vurdu!

ABD’nin Çin’e yönelik yeni gümrük vergisi planlarının açıklanmasıyla birlikte piyasalarda tedirginlik artarken kripto para piyasalarında da sert kayıplar yaşandı.

Kripto para piyasalarında hafta başında görülen toparlanma rallisi, dün ABD’nin Çin’e yönelik yeni gümrük vergisi planlarının açıklanmasıyla birlikte yerini sert satışlara bıraktı.

Lider kripto varlık olan Bitcoin’in fiyatı 74 bin 600 dolara kadar geriledi.

Ethereum ise 1385 dolara kadar düştü. Bu düşüşle birlikte Ethereum’un son 3 aylık değer kaybı yüzde 65 seviyesine ulaştı. Bu sert düşüşün ardından yükseliş ivmesinin zayıfladığı ve olası bir dip seviyenin yaklaştığı düşüncesi ön plana çıktı.

Saat 12.30 itibarıyla 77 bin 270 dolardan işlem gören Bitcoin’in son 24 saatteki anlık kaybı ise yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda Ethereum ise yüzde 5,8 kayıpla 1475 dolardan işlem görüyor.

Trump yatırımcıyı umutlandırmıştı

Beyaz Saray’ın Çin mallarına yüzde 104 oranında ek vergi getireceğini açıklamasının ardından Bitcoin’de başlayan toparlanma sekteye uğradı.

Bitcoin son günlerde yaklaşık 80 bin ila 85 bin dolar arasında işlem görürken, Trump'ın 2 Nisan akşamı 185 ülkeye gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasından önce, hemen önce ise 87 bin dolar civarında hareket ediyordu.

Diğer bir yandan Trump’ın başkan olması yatırımcıyı umutlandırmıştı. Trump, seçim kampanyasında dijital varlıkları destekleyerek ABD'yi "Dünyanın kripto merkezi" yapacağını belirtmiş ayrıca "Ulusal Bitcoin rezervi planı" olduğunu da açıklamıştı.

Ancak Trump'ın göreve başladığı gün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 109 bin doların üzerine çıkan Bitcoin fiyatları bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 30 düşmüş durumda.