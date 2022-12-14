Tarihin en büyük dolandırıcılarından biri

ABD savcıları kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried'i müşterilerinin fonlarını zimmetine geçirerek dolandırıcılık yapmak ve şirket finansmanı yasalarını ihlal etmekle suçladı.

Amerikan Federal savcılar, feshedilen kripto para borsası FTX'in 30 yaşındaki kurucusu Sam Bankman-Fried'ı "Amerikan tarihinin en büyük finansal dolandırıcılıklarından birini" gerçekleştirmekle suçladı.

Savcı Damian Williams, "Bankman-Fried ve suç ortakları FTX müşterilerinden milyarlarca dolar çaldı. Bu parayı kişisel yatırımlar yapmak ve Alameda Research adlı hedge fonunun yatırımlarını ve borçlarını karşılamak da dahil olmak üzere kişisel çıkarları için kullandı."dedi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu düzenleyicileri Salı günü Bankman-Fried'in müşteri ve yatırımcı paralarını kendisini zenginleştirmek için kullandığını iddia eden bir dava açtı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Uygulama Direktörü Gurbir Grewall konuya ilişkin, "Daha sonra bu fonları açıklanmayan girişim yatırımları, lüks gayrimenkul alımları ve büyük siyasi bağışlar yapmak için kötüye kullandı." dedi.

Cezai suçlamalar ve hukuk davaları, Bankman-Fried'in Bahamalar'ın Nassau kentindeki evinde ABD arama emriyle tutuklanmasından bir gün sonra geldi.

ABD’ye ne zaman iade edilecek?

Salı günü Bahamalar'da bir mahkemeye çıkarılan Bankman-Fried'in avukatları, eski CEO'nun ABD'ye iade edilmesine karşı çıkabileceğini belirtiyor.

Bankman-Fried müşterilerden özür diledi ve FTX'teki gözetim hatalarını kabul etti, ancak kişisel olarak herhangi bir cezai sorumluluğu olduğunu düşünmediğini söyledi.

Bankman-Fried'in tutuklanmadan önce Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki ABD milletvekillerine ifade vermesi planlanıyordu. FTX'in yeni CEO'su John Ray'in ana tanık olduğu duruşma devam etti.

Ray duruşmada yaptığı konuşmada, "FTX Group'un çöküşü, kontrolün son derece deneyimsiz ve bilgisiz kişilerden oluşan küçük bir grubun elinde mutlak bir şekilde toplanmasından kaynaklanıyor gibi görünüyor."dedi.

Ray geçen ay feshedilen borsayı yönetmek ve iflası denetlemek üzere görevlendirildi. Kongre üyelerine FTX'in 8 milyar dolar müşteri parası kaybettiğini söyledi ve bu kadar az iç kontrol ya da bu kadar az gözetim olan bir firma görmediğini söyledi.

QuickBooks kullanan milyar dolarlık şirket

Ray, QuickBooks kullandılar - QuickBooks kullanan milyarlarca dolarlık bir şirket. QuickBooks'a karşı değilim. Çok güzel bir araç. Sadece milyarlarca dolarlık bir şirket için değil." Dedi.

ABD Kongresi, gevşek bir şekilde düzenlenen kripto endüstrisini dizginlemek için mevzuat hazırlamayı düşünüyor.

FTX 11 Kasım'da iflas başvurusunda bulunarak tahmini 1 milyon müşterisini ve diğer yatırımcıları milyarlarca dolarlık kayıpla karşı karşıya bıraktı. Çöküş kripto dünyasında yankı buldu; bitcoin ve diğer dijital varlıkların düşmesine yol açtı.