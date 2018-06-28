Tasarruf sahipleri seçim öncesi döviz sattı

28 Haziran 2018

Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 22 Haziran ile seçim öncesi biten haftada 2.3 milyar dolar azalışla 163.9 milyar dolar oldu.

Altın harici döviz mevduatlarında da 2,2 milyar dolarlık gerileme görüldü.

TCMB verilerine göre, 22 Haziran ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları yaklaşık 1.5 milyar dolar azalışla 94.7 milyar dolar olurken; kurumların

ise yaklaşık 780 milyon dolar azalışla 69.2 milyar dolara geriledi.