Taşıt ve konut kredilerine düzenleme

25 Ocak 2019

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte bazı düzenlemelere gidildi.

Buna göre tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı yüzde 80'i aşamaz. Bu oran, Enerji Kimlik Belgesi bulunan; enerji performansı A sınıfı olan konutlar için yüzde 90'ı, enerji performansı B sınıfı olan konutlar için yüzde 85'i aşamayacak.

Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 120 bin TL ve altında olanlar için yüzde 75'i aşamayacak.

Bu oran, nihai fatura değeri 120 bin TL'yi aşan binek araçlarda, bedelin 120 bin TL'sine kadar olan kısmı için yüzde 75, 120 bin TL'nin üstünde olan kısım için yüzde 50 olarak uygulanacak. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınacak.

Tüketici kredilerinde vade sınırı

Değişiklikle ayrıca, sermayesinin çoğunluğu ayrı ayrı veya birlikte Hazine'ye, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi'ne ve merkezi yönetim kapsamındaki diğer kamu idarelerine ait bankalara kullandırılan krediler, bankacılık kanun ile belirlenen "kredi sınırları"na dahil olmayacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile kredi kartı borçlarının ödenmesi amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırı 60 ay olarak uygulanacak. Kredi kartı borcunun başka bir bankada bulunması durumunda kredi, borcun ödenmesini teminen ilgili bankaya ödeme yapılması suretiyle kullandırılacak.

Kaynak: AA